UNO untersucht Angriff in Ukraine

Genf. Die Vereinten Nationen entsenden ein Ermittlungsteam in das Dorf Grosa in der Ukraine, wie das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf am Freitag mitteilte. Am Vortag waren in der Ortschaft nahe der ostukrainischen Stadt Kupjansk 50 Menschen durch Raketeneinschläge getötet worden. Kiew gab an, dass Russland das Dorf absichtlich beschossen habe, der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow betonte, dass sein Land grundsätzlich keine zivilen Ziele, sondern ausschließlich militärische Infrastruktur und Ansammlungen von Truppen angreife. (Reuters/jW)