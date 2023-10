USA wollen nach Venezuela abschieben

Washington. US-Präsident Joseph Biden will nach Angaben des Außenministeriums in Washington erneut Geflüchtete nach Venezuela abschieben. Die Behörden in Caracas hätten zugestimmt, aus den USA zurückgeschickte Staatsangehörige wiederaufzunehmen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums vom Donnerstag (Ortszeit). Wann die vor einigen Jahren unterbrochenen Abschiebungen wiederaufgenommen werden sollen, wurde nicht mitgeteilt. Das US-Ministerium für Innere Sicherheit verkündete am selben Tag, die Mauer an der Grenze zu Mexiko beschleunigt ausbauen zu wollen. (AFP/jW)