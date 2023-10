Millionen Kinder fliehen wegen Erderwärmung

New York. Naturkatastrophen haben von 2016 bis 2021 mehr als 43 Millionen Kinder aus ihrem Zuhause vertrieben. Das waren rund 20.000 Kinder jeden Tag, wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) in seinem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht »Vertriebene Kinder in einem sich verändernden Klima« schreibt. 95 Prozent der Vertreibungen von Kindern würden demnach durch Überschwemmungen und Stürme verursacht. Der fortschreitende Klimawandel wird laut UNICEF-Prognosen in den kommenden 30 Jahren mindestens 100 Millionen Kinder zu Vertriebenen durch Unwetterkatastrophen machen. (AFP/jW)