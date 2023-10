Türkei setzt Angriffe auf Nordsyrien fort

Dêrik. Die türkische Armee hat am Freitag ihre am Vortag begonnenen Luftangriffe auf Nordsyrien fortgesetzt. Dabei wurde unter anderem ein Krankenhaus bei der Stadt Al-Maliki (kurdisch: Dêrik) sowie die städtische Abfüllstation für Gas zerstört, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete. Laut türkischem Verteidigungsministerium galten die Drohnenangriffe der – in Syrien nicht präsenten – Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die Autonome Administration von Nord- und Ostsyrien meldete dagegen die Zerstörung ziviler Infrastruktur zur Strom- und Wasserversorgung sowie Anlagen zur Ölförderung. Ihre Streitkräfte bekannten sich am Freitag zu »Vergeltungsangriffen« auf türkische Besatzungstruppen bei Tel Tamer. Das US-Militär hat am Donnerstag abend den Abschuss einer türkischen Drohne wegen »potentieller Bedrohung« von US-Truppen in Nordsyrien bestätigt. (jW)