Inflationsausgleich für Zeitungsredakteure

Berlin. Redakteure von Tageszeitungen erhalten ab Oktober eine monatliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 120 Euro. Darauf haben sich der Deutsche Journalisten-Verband und der Verlegerverband BDZV nach Gesprächen geeinigt, wie am Montag mitgeteilt wurde. Der Betrag wird abzugsfrei ausgezahlt. Die Freien erhalten einen sich am Honorar des jeweiligen Monats orientierenden monatlichen Ausgleichsbetrag von bis zu 120 Euro. Im Gegenzug wird die Laufzeit des ursprünglich bis Ende April 2024 geltenden Gehaltstarifvertrags bis Ende 2024 verlängert. (jW)