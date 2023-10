Niederlande: Späte Anerkennung für »Tula«

Den Haag. Der niederländische Staat hat »Tula«, den Anführer eines Sklavenaufstands auf der Karibikinsel Curaçao, posthum als Helden anerkannt. Die niederländische Staatssekretärin Alexandra van Huffelen bezeichnete den Befreiungskämpfer am Donnerstag als »historischen Helden« und würdigte seinen »gerechten Kampf für Freiheit«. Tula wurde in der niederländischen Kolonie Curaçao zur Arbeit gezwungen und organisierte 1795 einen Sklavenaufstand. Er wurde von den Kolonialherren gefoltert und ermordet. Die Niederlande haben als eines der letzten Länder die Sklaverei in ihren Kolonien erst vor 150 Jahren beendet. (dpa/jW)