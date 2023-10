Ermittlungen nach Vorfall um AfD-Kochef

Ingolstadt. Nach einem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung mit AfD-Kochef Tino Chrupalla in Bayern ist ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Körperverletzung eingeleitet worden. Das Verfahren laufe gegen unbekannt, einen konkreten Verdächtigen gebe es nicht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Donnerstag. Chrupalla war am Mittwoch nachmittag während eines Wahlkampftermins in Ingolstadt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben seines Büros wurde er auch am Donnerstag auf einer Intensivstation behandelt. Ein Sprecher erwähnte eine »Einstichstelle«. Es liefen Untersuchungen auf mögliche Substanzen im Körper. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise auf einen Angriff. (dpa/jW)