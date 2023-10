Russland prüft Preisregulierung für Heizöl

Moskau. In Russland könnte im Winter eine Preisregulierung für Heizöl in Kraft treten. Wie das Präsidialamt am Donnerstag laut Nachrichtenagentur TASS mitteilte, wurde das Ministerkabinett von Präsident Wladimir Putin angewiesen, die Ausgaben der Region Murmansk und anderer arktischer Regionen für die Vorbereitung der Heizperiode 2023/24 aus dem Bundeshaushalt mit zu finanzieren. Außerdem sollten demnach »Entschädigungen für entstandene Ausgaben« in Zusammenhang mit steigenden Preisen für Heizöl zur Wärmeversorgung sowie »der Einführung einer Preisregulierung für geliefertes Heizöl« geprüft werden. (jW)