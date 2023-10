IG Metall: Integration ausbaufähig

Berlin. Unternehmen könnten aus Sicht der IG Metall mehr für die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt tun. Die entsprechenden Anstrengungen der Unternehmen seien »sehr ausbaufähig«, teilte die Gewerkschaft laut dpa-Meldung von Mittwoch mit. »Zwar werden Arbeitskräfte an vielen Stellen gesucht, auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit wird dabei aber zu wenig Wert gelegt«, hieß es. Die Gewerkschaft könne sich deshalb in den Betrieben eine Art Integrationsbeauftragten vorstellen, der sich um die Belange von Geflüchteten kümmere. (dpa/jW)