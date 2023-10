Großkundgebung vor Brauerei Diebels

Issum. Am Ende seien es laut NGG sogar mehr als 1.000 Menschen gewesen, die am Dienstag in Issum gegen die Pläne des Brauereiriesens Anheuser-Busch Inbev demonstrierten. Vereine der 12.600 Einwohner zählenden Gemeinde am Niederrhein und Kollegen anderer Brauereistandorte beteiligten sich an dem Aktionstag vor der Brauerei Diebels. Auch aus Belgien seien Kollegen angereist, wie jW von Teilnehmern erfuhr. Der internationale Konzern mit Hauptsitz in Belgien plant, hier im nächsten Jahr eine von zwei Produktionslinien stillzulegen. Von dem Stellenabbau wäre die Hälfte der Belegschaft betroffen. Die Brauereigruppe begründet die Streichungen mit einem geschrumpften Biermarkt und gestiegenen Kosten. Tatsächlich verbuchte sie im vergangenen Jahr erneut ein ordentliches Plus. Neben dem Stellenabbau kritisiert die NGG, dass kein schlüssiges Konzept vorliegt, wie es mit reduzierter Belegschaft weitergehen soll. (jW)