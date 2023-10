Mexiko: Tausende Migranten an US-Grenze

Mexiko-Stadt. Mehr als tausend Migranten haben am Dienstag (Ortszeit) die mexikanische Stadt Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA erreicht. Nach einem dreistündigen Fußmarsch kamen Hunderte Migranten an einem der Tore der Grenzmauer an, wie AFP meldete. Rund 50 Beamte und Dutzende Polizisten waren im Einsatz, um sie an einem Übertritt zu hindern. Die Flüchtlinge schlugen daraufhin ihre Lager in der Nähe eines Grenzzauns auf. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte am Montag erklärt, dass täglich rund 10.000 Migranten in Mexiko Richtung US-Grenze unterwegs seien. Ende vergangener Woche hatte er die USA aufgefordert, »die Blockaden aufzuheben und die Belästigung unabhängiger und freier Länder einzustellen«. Er forderte einen »integrierten Plan für Zusammenarbeit«, »damit Venezolaner, Kubaner, Nicaraguaner und Ecuadorianer, Guatemalteken und Honduraner nicht gezwungen sind auszuwandern«. (AFP/jW)