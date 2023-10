Gaspreise: Hoffnung auf Erleichterung

Berlin. Bundesverbraucherministerin Steffi Lemke (Grüne) hat am Mittwoch gegenüber dpa die Gaslieferanten aufgefordert, die Entlastung durch den Wegfall von Gasumlagen direkt an die Kunden weiterzugeben. Zum 1. Oktober sind Regelenergieumlage (0,57 Cent je Kilowattstunde) und Konvertierungsumlage (0,038 Cent je Kilowattstunde) zunächst für ein Jahr weggefallen. Eine direkte Weitergabe der Entlastung könne »insbesondere für einkommensschwache Haushalte erhebliche Erleichterungen« bringen, so Lemke. Was von der Absenkung bei den Verbrauchern ankommt, ist unklar. Die Änderung müsse »erst bei der nächsten Preiskalkulation« an die Kunden weitergegeben werden, erklärte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. (dpa/jW)