Saarland: Yeboah-U-Ausschuss startet

Saarbrücken. Der Untersuchungsausschuss zum tödlichen Brandanschlag auf eine Asylunterkunft in Saarlouis vor 32 Jahren hat am Mittwoch offiziell seine Arbeit aufgenommen, wie der Saarländische Rundfunk berichtete. Der Landtag in Saarbrücken hatte ihn eingesetzt und damit auch auf die vorläufigen Erkenntnisse aus dem Prozess vor dem Koblenzer Oberlandesgericht reagiert, der am kommenden Montag voraussichtlich mit der Verurteilung des Saarlouiser Neonazis Peter S. zu Ende gehen wird. In den 1990er Jahren gab es eine Serie von Anschlägen im Raum Saarlouis. Der Ausschuss soll der Frage nachgehen, weshalb damals keiner der Anschläge aufgeklärt wurde. Untersucht werden soll die Rolle von Polizei, Verfassungsschutz und Politik. (jW)