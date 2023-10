Schwarzwald: Unterkunft für Geflüchtete geflutet

Freiburg. Unbekannte haben eine geplante Geflüchtetenunterkunft in Feldberg im Schwarzwald unter Wasser gesetzt. Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei in Freiburg am Mittwoch mit. Die Staatsschutzabteilung habe die Ermittlungen übernommen. Das leerstehende Gebäude sei wegen des Wasserschadens vorerst unbewohnbar. Wie hoch der Sachschaden ausfiel, war noch unklar. Die Tat im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ereignete sich bereits zwischen Mitte August und Ende September. (AFP/jW)