Russland meldet Abwehr von Angriff auf Krim

Moskau. Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Mittwoch mehrere Dutzend ukrainische Drohnen über eigenem Staatsgebiet zerstört sowie einen Landungsversuch ukrainischer Soldaten auf der Halbinsel Krim abgewehrt. Luftabwehrsysteme über dem Gebiet der an die Ukraine angrenzenden Regionen Belgorod, Brjansk und Kursk hätten »31 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört«, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Zuvor war in der Nacht gemeldet worden, die russische Luftwaffe habe den Versuch »einer Landungsgruppe der ukrainischen Streitkräfte gestoppt, in das Gebiet der Krim einzudringen«. (AFP/jW)