Braunau: Staat baut Hitlers Geburtshaus um

Braunau. Der Umbau von Adolf Hitlers Geburtshaus in der österreichischen Stadt Braunau hat begonnen. Laut einem Sprecher des Innenministeriums wurden am Montag zuerst Sicherungsarbeiten durchgeführt, bevor die eigentliche Umgestaltung des Gebäudes beginnt. Die Umgestaltung soll verhindern, dass das Areal zu einer Pilgerstätte für Neonazis wird. Das Haus, in dem der spätere faschistische Diktator 1889 auf die Welt kam, soll bis 2025 mit zwei neuen Giebeln äußerlich verändert werden. Ab 2026 soll das im Staatsbesitz befindliche Gebäude als Polizeistation und für Menschenrechtsschulungen für Polizisten genutzt werden. Von verschiedenen Seiten wurde dieser Plan kritisiert und auf andere Konzepte verwiesen. (dpa/jW)