»Soko Rex«: Waffenfunde in Sachsen

Dresden. Die Sonderkommission des sächsischen Landeskriminalamts zur Bekämpfung von »Rechtsextremismus« (»Soko Rex«) hat einen 50jährigen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz vorläufig festgenommen. Der Mann sollte einem Haftrichter vorgeführt werden, wie das LKA in Dresden am Freitag mitteilte. Er steht zusammen mit seiner 49jährigen Ehefrau im Verdacht, Waffen selbst hergestellt und verkauft zu haben. Bei den Durchsuchungen in Dresden und im Umland wurden sechs Schusswaffen, viel Munition und Werkzeuge zur Herstellung von Waffen beschlagnahmt. Zudem stießen die Beamten auf mehrere Mobiltelefone, technische Ausstattung und Bargeld im hohen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. (AFP/jW)