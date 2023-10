Türkei: Ärzte warnen vor Winter nach Erdbeben

Istanbul. Die türkische Ärztevereinigung hat in den von den Erdbeben im Februar betroffenen Regionen auf bessere Vorkehrungen für den Winter gedrängt. Kürzliche Unwetter im Gebiet Hatay hätten gezeigt, dass man keineswegs auf den Winter vorbereitet sei, sagte der regionale Vorsitzende der Vereinigung, Sevdar Yilmaz, der dpa am Dienstag. In Hatay seien 160.000 Menschen in Containern und rund eine Million Menschen in Zelten oder anderen improvisierten Unterkünften untergebracht. Auf Bildern aus der Provinz waren unter anderem überschwemmte Container und Zelte zu sehen. (dpa/jW)