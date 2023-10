Weniger Frauen in Firmenchefetagen

Hamburg. Frauen sind in den Chefetagen der Wirtschaft immer noch deutlich in der Minderheit. Einer Studie des Informationsdienstleisters Crif zufolge ist ihr Anteil zuletzt sogar leicht gesunken. Aktuell liege die Quote bei 23,9 Prozent, nach 24,6 Prozent im Vorjahr und 24,9 Prozent im Jahr 2021, wie Crif am Montag in Hamburg berichtete.

Den Daten zufolge gibt es große Unterschiede je nach Region, Unternehmensgröße und Branche. Für die Analyse hatte Crif Daten von rund 1,9 Millionen Führungspositionen ausgewertet. In Ostdeutschland sind demnach mehr Frauen in solchen Positionen vertreten als im Westen. »Brandenburg belegt mit einer Quote von 29,6 Prozent den Spitzenplatz, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (28 Prozent), Sachsen (27,3 Prozent) sowie Thüringen (26,3 Prozent) und Sachsen-Anhalt (25,1 Prozent)«, hieß es. (dpa/jW)