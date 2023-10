Auch Personalmangel bremst Wirtschaft

Frankfurt am Main. Arbeitskräfteknappheit und die »Energiewende« werden nach Einschätzung des Präsidenten des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, das Wirtschaftswachstum längerfristig belasten. »In Deutschland wird das Wachstum künftig schwächer ausfallen«, sagte Fuest der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX in Frankfurt laut Meldung vom Dienstag.

Er verwies auf die demographische Entwicklung, die zu einem schrumpfenden Angebot an Arbeitskräften führt. Zudem dürfte die Energiewende die wirtschaftliche Entwicklung belasten, was von der Politik unterschätzt werde. »Die Verknappung des Stromangebots in Deutschland war ein Fehler«, sagte Fuest. Unter anderem waren im Frühjahr die letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen. (dpa/jW)