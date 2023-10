Hamburg: Demo gegen Feierlichkeiten

Hamburg. Einige hundert Menschen haben am Montag abend in Hamburg an einer Demo gegen die Feierlichkeiten zum »Tag der deutschen Einheit« teilgenommen. Bereits kurz nach dem Start stoppte die Polizei den Zug, da eines der Transparente laut Polizei eine Straftat hätte darstellen können. In einer Abschlussmitteilung der Polizei hieß es am späten Abend, dass zwei Transparente mit mutmaßlich strafbarem Inhalt gezeigt worden seien. Die Demo konnte schließlich bis zum Ort der Abschlusskundgebung im Stadtteil St. Pauli weiterziehen. (dpa/jW)