Pistorius: Aufstockung im Kosovo nicht geplant

Braunschweig. In Berlin wird die Situation an der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien laut Verteidigungsminister Boris Pistorius sehr aufmerksam beobachtet. Man sei »sehr, sehr schnell handlungsfähig«, wenn es notwendig werden sollte, sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande eines Besuchs in Braunschweig. Über eine personelle Aufstockung des deutschen Kontingents in der »Friedensmission« Kfor sagte er: »Jetzt und heute definitiv nein. Es sei denn, es passiert etwas.« Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hatte eine Aufstockung zuvor für prinzipiell möglich erklärt. (dpa/jW)