Deutscher Leitindex preist Rezession ein

Frankfurt am Main. Der Dax ist am sogenannten Tag der deutschen Einheit in Richtung der 15.000-Punkte-Marke gefallen. Während steigende Renditen Anleihen attraktiver machen, nahm das Interesse an Aktien weiter ab. Der deutsche Leitindex Dax, der den Börsenwert der 40 wichtigsten Publikumsgesellschaften des Landes abbildet, knüpfte am Dienstag an seinen schwachen Wochenauftakt an und fiel zuletzt auf 15.116,61 Punkte. Für den MDax ging es um 1,47 Prozent auf 25.394,65 Punkte bergab. Beobachter sehen vor allem eine stark angeschlagene BRD-Gesamtwirtschaft als Ursache der Investorenflucht. (dpa/jW)