Spanien: Sánchez will Gespräche mit Sumar

Madrid. Nach dem Scheitern der rechten Opposition im Bemühen um eine Parlamentsmehrheit will Spaniens amtierender Regierungschef Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE nun zügig Gespräche mit anderen Parteien zur Regierungsneubildung aufnehmen. Als erstes werde er am Mittwoch mit seiner Arbeitsministerin und Chefin des linken Bündnisses Sumar, Yolanda Díaz, sprechen, kündigte Sánchez am Dienstag an. Zuvor hatte ihn König Felipe mit der Regierungsbildung beauftragt. Bei der Parlamentswahl am 23. Juli hatte der PSOE weniger Sitze erhalten als die Volkspartei unter Alberto Núñez Feijóo, der jedoch im Parlament gescheitert war. (Reuters/jW)