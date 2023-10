Ägyptens Präsident Al-Sisi will dritte Kandidatur

Kairo. Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi will bei der Präsidentschaftswahl im Dezember erneut antreten. Dies verkündete er bei einer im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache am Montag abend, zu der sich Tausende Unterstützer an öffentlichen Plätzen des nordafrikanischen Landes versammelt hatten. In Marsa Matruh schlug die Stimmung laut Augenzeugen bei einer ähnlichen Versammlung von Unterstützern am Abend um. Dutzende Menschen rissen dort Banner mit Al-Sisis Foto herunter und trampelten darauf herum. Einsatzkräfte hätten die Massen daraufhin auseinandergetrieben, hieß es. (dpa/jW)