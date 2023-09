SPD dringt auf Presseförderung

Berlin. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich für eine Förderung bei der Zeitungszustellung ausgesprochen. Seine Partei werde in den ­Haushaltsverhandlungen, die gerade geführt werden, darauf dringen, dass es zur Förderung kommt, sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf dem Zeitungsverlegerkongress des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Berlin. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP die Prüfung einer solchen Förderung aufgelistet. Bislang ist nicht bekannt, ob die staatlichen Hilfen tatsächlich kommen. Verleger zeigten zuletzt verstärkt Unmut über die Unklarheit. (dpa/jW)