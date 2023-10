Globale Regeln für giftige Stoffe

Bonn. Die Staatengemeinschaft hat sich auf neue Regeln für einen sicheren Umgang mit Chemikalien geeinigt. »Die Produktion von Chemikalien steigt rasant an. Daher ist es allerhöchste Zeit, die globale Verschmutzung einzudämmen«, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Samstag. Unter dem Vorsitz Deutschlands hatten sich seit Montag Vertreter von Regierungen aus der ganzen Welt, aus der Zivilgesellschaft, zwischenstaatlichen Organisationen, der Wirtschaft und von UN-Organisationen in Bonn zu einer Weltchemikalienkonferenz getroffen. In einer gemeinsamen Erklärung bekennen sie sich nun dazu, den Umgang mit Chemikalien weltweit sicherer zu machen und möglichst aus der Verwendung der gefährlichsten Chemikalien auszusteigen. (dpa/jW)