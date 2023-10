Ukraine: Borrell macht Zusagen

Kiew. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat bei einem Besuch in der Ukraine am Sonnabend weitere Unterstützung der EU und Hilfe für einen EU-Beitritt zugesichert. Vor knapp zwei Wochen hatte er angekündigt, eine Zusammenkunft der EU-Außenminister in Kiew zu organisieren. Als ein Thema für das Treffen nannte Borrell seinen Vorschlag, der Ukraine längerfristige Finanzierungszusagen für Militärhilfen zu machen und mit EU-Geld auch die Lieferung moderner Kampfjets und Raketen zu unterstützen. So will er von 2024 bis Ende 2027 jährlich fünf Milliarden Euro mobilisieren. (dpa/jW)