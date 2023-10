Kosovo: Spannung nimmt zu

Belgrad. Pristina hat Belgrad am Samstag abend vorgeworfen, mit Militär in Richtung des Kosovos vorgerückt zu sein. Serbien habe am Freitag Militär und Polizei in 48 vorgeschobene Operationsbasen entlang der Grenze zum Kosovo entsandt und dabei Flugabwehrsysteme und schwere Artillerie in Stellung gebracht. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić dementierte am Sonnabend jede Absicht, militärisch gegen Kosovo vorzugehen. Er werde vielmehr den Befehl zum Rückzug serbischer Truppen geben, da eine Eskalation bei Belgrads EU-Aspirationen »kontraproduktiv« wäre. Serbien wolle keinen Krieg. (dpa/jW)