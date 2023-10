Malediven: Kandidat der Opposition gewinnt

Malé. Der Oppositionskandidat Mohammed Muizzu hat die Präsidentschaftswahl auf den Malediven gewonnen. Er besiegte den amtierenden Präsidenten Ibrahim Solih in der Stichwahl am Sonnabend mit 54 Prozent der Stimmen. Der Sieg könnte eine Abkehr vom traditionellen Partner Indien und eine Hinwendung zu China bedeuten. Muizzu gilt als Verbündeter des wegen Korruption verurteilten Expräsidenten Abdulla Yameen. Dieser hatte in seiner Regierungszeit mit China vereinbart, dass die Malediven Teil der »Neuen Seidenstraße« werden.(Reuters/dpa/jW)