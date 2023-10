Niederlande schließen Europas größtes Gasfeld

Amsterdam. Die Niederlande haben die Förderung aus Europas größtem Gasfeld in der Provinz Groningen eingestellt. Nach Behördenangaben wurde die Produktion in dem seit Jahren von Erdbeben erschütterten Groningen-Feld am Sonntag beendet. Elf Bohrlöcher des in den 1960er Jahren eröffneten Standorts sollen jedoch im Fall eines »strengen Winters« noch ein Jahr lang offengehalten werden. Trotz der Schließung warnen Experten davor, dass die Beben in der Region weitergehen könnten. (AFP/jW)