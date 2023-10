UK: Protest gegen Ausbeutung von neuem Ölfeld

London. Hunderte Menschen haben am Sonnabend in der britischen Hauptstadt gegen die geplante Ausbeutung eines neuen Ölfelds in der Nordsee demonstriert. Die zuständige Behörde hatte am Mittwoch den Firmen Equinor und Ithaca Energy die Erlaubnis erteilt, mit der Erschließung des Rosebank-Ölfelds nordwestlich der Shetlandinseln zu beginnen. Etwa 200 Menschen riefen vor dem Ministerium für Energiesicherheit die Regierung von Premierminister Rishi Sunak auf, das Projekt zu stoppen. Diese behauptet, es sei notwendig, um die Energieversorgung zu gewährleisten. In Rosebank könnten laut der Unternehmen 69.000 Barrel Öl pro Tag gefördert werden. (dpa/jW)