Russland: Krim und Sotschi angegriffen

Moskau. Das russische Militär hat zwei ukrainische Raketen über der Halbinsel Krim abgefangen. »Die Trümmer der abgeschossenen ukrainischen Raketen sind auf das Gebiet des Landkreises Dschankoi heruntergefallen«, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Ebenfalls am Sonntag berichteten ukrainische Medien, dass die Ukraine den russischen Flughafen Sotschi am Schwarzen Meer mit Kampfdrohnen angegriffen habe. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, über dem Gebiet Krasnodar sei eine feindliche Drohne abgeschossen worden. Sotschi gehört zu diesem Verwaltungsgebiet. (dpa/jW)