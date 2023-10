Bergkarabach: UN-Mission eingetroffen

Jerewan. Fast zwei Wochen nach dem Großangriff Aserbaidschans auf Bergkarabach ist nach aserbaidschanischen Angaben am Sonntag eine UN-Mission in der Region eingetroffen. Allerdings sind in den vergangenen Tagen in einem Massenexodus nahezu alle der geschätzt 120.000 armenischen Einwohner der Region aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen Aserbaidschans in Richtung Armenien geflüchtet. Armenien warf Aserbaidschan eine »ethnische Säuberung« vor. Nach der Niederlage der proarmenischen Kräfte gegen Aserbaidschan hatte die Führung von Bergkarabach am Donnerstag die Auflösung der selbsternannten Republik verkündet. (AFP/jW)