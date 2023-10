Ukraine: Aktive Rolle britischer Truppen geplant

London. Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps will Ausbildung und Training ukrainischer Soldaten in die Ukraine verlegen. Auch sollten britische Rüstungsunternehmen möglichst in der Ukraine selbst produzieren, sagte der konservative Politiker dem Sunday Telegraph. Er habe zudem bei einem Besuch in Kiew kürzlich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij darüber gesprochen, wie die britische Marine eine »aktivere Rolle« im Schwarzen Meer spielen könne, wo zivile Schiffe von Russland ins Visier genommen würden, so Shapps. Premierminister Rishi Sunak relativierte Shapps’ Äußerungen jedoch rasch und nannte die Pläne längerfristig. NATO-Staaten haben bisher – zumindest offiziell – von der Entsendung von Ausbildern in die Ukraine abgesehen, um die Gefahr einer direkten Auseinandersetzung mit Russland zu reduzieren. (dpa/jW)