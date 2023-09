Ukrainisches Getreide: EU-Kommission laviert

Brüssel. Im Streit um den Import von ukrainischem Getreide in die EU ist keine Lösung in Sicht. Am Donnerstag gab es in Brüssel einen »Meinungsaustausch« über einen Aktionsplan gegen Marktverzerrungen, wie die Kommission am Abend mitteilte. Ob Vertreter Polens, der Slowakei und Ungarns teilnahmen, wollte die Kommission nicht sagen. Die drei Länder hatten durch die Kommission aufgehobene Importbeschränkungen einfach beibehalten. Medienberichten zufolge haben sie sich aus der »Koordinierungsplattform« zurückgezogen. Die Ukraine hat bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen die Beschränkungen geklagt. »Die Kommission wird mit allen betroffenen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten«, hieß es am Donnerstag. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis will kommende Woche in die Slowakei reisen. (dpa/jW)