Ukraine: Kaum Geländegewinne für Kiew

New York. Nach neun Monaten schwerer Kämpfe seit Beginn der ukrainischen Frühjahrsoffensive sind weniger als 800 Quadratkilometer erkämpft worden. Wie die New York Times am Donnerstag unter Berufung auf das US-amerikanische Institute for the Study of War schrieb, hat Russland im Stellungskrieg trotz kleinerer ukrainischer Geländegewinne im Süden im Nordosten mehr als doppelt soviel Land eingenommen. Russische Truppen seien etwa dreimal so zahlreich und kontrollierten heute etwa »18 Prozent der Ukraine«, eine Fläche »größer als die Schweiz«. (jW)