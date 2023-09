Putschversuch in Burkina Faso vereitelt

Ouagadougou. Die Regierung im westafrikanischen Burkina Faso hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch vereitelt. »Mutmaßliche Akteure, die an diesem Destabilisierungsversuch beteiligt waren«, seien festgenommen worden, teilten die Behörden in der Nacht zum Donnerstag mit. Übergangspräsident Ibrahim Traoré war vor etwa einem Jahr selbst durch einen Putsch an die Macht gekommen. Bereits Anfang September hatte die Regierung aus Sorge vor einem Staatsstreich drei Soldaten wegen des Vorwurfs eines Komplotts verhaftet. Traoré hat Wahlen bis Juli 2024 angekündigt, die aber auch aufgrund der prekären Sicherheitslage im Land in Frage stehen. Islamistische Milizen kontrollieren nach Schätzungen etwa die Hälfte des Staatsgebiets. (dpa/jW)