»Shutdown« Washingtons steht bevor

Washington. Die US-Regierung hat am Donnerstag damit begonnen, Bundesbeamte zu benachrichtigen, dass ein »Shutdown« unmittelbar bevorstehe, wie die Washington Post berichtete. Der Kongress streitet sich immer noch über den neuen Bundesetat, obwohl das laufende Haushaltsjahr zum Monatswechsel endet. Millionen Beamte würden ab der kommenden Woche keine Gehaltsschecks mehr erhalten, wenn nicht in letzter Minute eine Einigung über den Haushaltsplan zustande kommt. Es wäre das 22. Mal in der US-Geschichte, dass ein Haushaltsstreit die Regierung lahmlegt. Wesentliche Abteilungen wie das Militär, die Grenzpolizei und die öffentliche Sicherheit wären jedoch nicht von der Haushaltssperre betroffen. (Reuters/AFP/jW)