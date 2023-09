Inflation im Euro-Raum geht zurück

Luxemburg. Die Teuerung in der Euro-Zone hat sich im September abgeschwächt. Die Inflationsrate fiel von 5,2 Prozent im Vormonat auf 4,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Lebens- und Genussmittel waren aber immer noch deutlich teurer als vor einem Jahr, der Preisauftrieb schwächte sich von 9,7 auf 8,8 Prozent ab. Die Energiepreise gingen zum Vorjahresmonat weiter zurück, auf Monatssicht stiegen sie jedoch an. (dpa/jW)