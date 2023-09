NATO sieht Fortschritte in Ukraine

Kiew. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Donnerstag unangekündigt Kiew besucht. Dabei bescheinigte er den ukrainischen Truppen allmähliche Geländegewinne gegen Russland: »Ihre Truppen kommen voran. Unter schweren Kämpfen. Aber sie machen nach und nach Boden gut«, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Donnerstag in Kiew. Am Vortag hatte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu davon gesprochen, dass die Ukraine »unausgebildete Soldaten in sinnlose Angriffe« werfe und sich auf dem »Weg in die Selbstzerstörung« befinde. (dpa/JW)