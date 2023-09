Inflation im September gesunken

Wiesbaden. Die oberste BRD-Statstikbehörde geht von einer sinkenden Inflation im September aus. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte, beträgt die Teuerungsrate in diesem Monat voraussichtlich 4,5 Prozent. Ursächlich seien »Entlastungspakete« vom Sommer 2022. Nachdem diese Maßnahmen ausliefen, wurden die Preise im September vergangenen Jahres wieder erhöht. Von diesen Preisen ausgehend ist der Anstieg in diesem Jahr geringer. (dpa/AFP/jW)