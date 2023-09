Zu hohe Grenzwerte für Chemikalien in BRD

Brüssel. Laut EU-Kommission sind gesetzliche Grenzwerte für die gefährlichen Chemikalien Acrylaldehyd und Schwefeldioxid am Arbeitsplatz in der BRD zu niedrig. Die Kommission forderte die Bundesregierung am Donnerstag auf, Arbeitsschutzvorgaben entsprechend der EU-Richtlinie anzupassen. Demnach liegt der Grenzwert für Acrylaldehyd hierzulande viermal höher als von der EU vorgegeben, der Grenzwert für Schwefeldioxid doppelt so hoch. Die Regierung hat nun zunächst zwei Monate Zeit, um auf die Mahnung der EU-Behörde zu reagieren.(AFP/dpa/jW)