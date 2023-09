Institute sehen BRD-Wirtschaft in Rezession

Berlin. In einer gemeinsamen Prognose rechnen führende Wirtschaftsforschungsinstitute für 2023 mit einem Rückgang der BRD-Wirtschaftsleistung. Wie die Institute am Donnerstag mitteilten, gehen sie für die Entwicklung des BIP von minus 0,6 Prozent aus. Das liegt 0,9 Prozentpunkte unterhalb der Einschätzung vom Frühjahr. Die Stimmung in den Unternehmen habe sich zuletzt verschlechtert, die Produktion sei »nochmals spürbar gesunken«, sagte Oliver Holtemöller, Kopräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Für 2024 rechnen die Institute mit einem Wachstum um 1,3 Prozent – 0,2 Prozentpunkte weniger, als zuletzt prognostiziert. (dpa/AFP/jW)