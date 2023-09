Kanadas Premier: Naziehrung »Fehler«

Ottawa. Nach der Ehrung eines ukrainisch-kanadischen SS-Veteranen am Freitag im kanadischen Parlament in Ottawa hat Premierminister Justin Trudeau am Mittwoch (Ortszeit) um Entschuldigung gebeten. Die Würdigung Jaroslaw Hunkas als »Held« während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij sei ein »schrecklicher Fehler« gewesen. Nach Protesten insbesondere jüdischer Organisationen war am Dienstag bereits Parlamentspräsident Anthony Rota zurückgetreten. Wie das Außenministerium in Berlin bestätigte, hatte auch die deutsche Botschafterin an der Ehrung teilgenommen. Trudeau erklärte, es sei »beunruhigend, dass dieser Fehler von Russland instrumentalisiert wird, um falsche Propaganda darüber zu verbreiten, wofür die Ukraine kämpft.« Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten zahlreiche Nazikollaborateure Zuflucht in Kanada gefunden. (jW)