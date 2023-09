Kabelwerk Köpenick schließt endgültig

Berlin. Das nach 1990 zum größten Teil abgewickelte Kabelwerk in Berlin-Köpenick macht nun völlig dicht. Ein kleiner Rest der ehemaligen Belegschaft arbeitete weiter – im Draka-Werk, das heute zur italienischen Prysmian-Gruppe gehört. Auch dieses Werk wird zum Ende des Jahres geschlossen. Damit wird die Kabelproduktion in der Friedrichshagener Straße nach mehr als hundert Jahren endgültig eingestellt, wie der Tagesspiegel am Mittwoch berichtete. Das Werk werde nicht aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen, erklärte IG-Metall-Sekretär Andreas Buchwald demnach. Die Auftragsbücher seien voll. Aber es sei einfacher, »alles an einem Ort zu haben«. Den noch verbliebenen 70 Beschäftigten wurde angeboten, zum Standort Coburg in Bayern umzuziehen. (jW)