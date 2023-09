ZUMA Press/imago/Montage jW

»Nicht mehr vertreten«

Zu jW vom 23./24.9.: »Verdi auf Linie«

Ich bin seit meiner Jugend Gewerkschaftsmitglied (ÖTV, Verdi), war lange Jahre ehrenamtlich tätig. Mittlerweile bin ich 72 Jahre, immer noch in der (leider schwachen) Friedensbewegung aktiv. Ich habe in der Gewerkschaft allerhand Kontroverses erlebt, auch bei Kongressen. Doch was jetzt passiert ist, erinnert an ein Schmierentheater, und das in zweierlei Hinsicht: Missachtung von demokratischer und sachlicher Auseinandersetzung und Unterwerfung unter den Mainstream der Regierung und der meisten Medien, Aufgabe von elementaren friedenspolitischen Grundsätzen. Das geht an meine Schmerzgrenze! Was tun, wenn meine Meinung als Gewerkschafter in der eigenen Organisation überhaupt nicht mehr gefragt ist? Was tun, wenn ich mich in einer sehr existentiellen Frage nicht mehr vertreten fühle? Schlimm genug, dass eine IG Metall sich bei der Rüstungsindustrie anbiedert, statt auf Konversion hinzuarbeiten. Nun aber auch noch Verdi auf Regierungskurs – ohne Wenn und Aber!

Hans Wallner, Regensburg

Gegen diese Mehrheit

Zu jW vom 23./24.9.: »Verdi auf Linie«

Nach dem Verfolgen der Diskussion und Abstimmung per Livestream habe ich beschlossen, in keiner Organisation mit den 657 Delegierten und insbesondere ihren Meinungsführern, die den Waffenlieferungen zugestimmt haben, zu verbleiben. Ich bin mir sicher, dass eine Abstimmung in meiner Verdi-Basisgruppe ein ganz anderes Ergebnis erbracht hätte, aber mir ist klar, dass viele Mitglieder trotzdem in dieser Gewerkschaft bleiben müssen, weil sie einen Schutz gegen den Klassenkampf von oben brauchen. In Anbetracht von 1914 und 1933/39 will ich aber nicht mit einer Mehrheit gehen, die sich dann später revidiert, wenn das nach einem finalen Thermoblitz dann überhaupt noch möglich ist.

Ralph Schmidt, Chemnitz

»Leider Fehlanzeige«

Zu jW vom 23./24.9.: »Verdi auf Linie«

Ja, unsere Gewerkschaften. In meiner ehemaligen, der IG Metall, lief es nicht anders. Bedingungslose Unterstützung des Kriegskurses der Regierung, kein Wort zu den Bedingungen für Arbeitnehmer in der Ukraine, Stillschweigen zum Mord im Gewerkschaftshaus in Odessa. Widerstand gegenüber der Sanktionspolitik? Leider auch Fehlanzeige. Diese Gewerkschaften vertreten schon lange nicht mehr die Interessen der abhängig Beschäftigten.

Bodo Müller, Ludwigsburg

»Mitschuld am Kliniksterben«

Zu jW vom 21.9.: »Kliniken senden Notruf«

Seit den 90er Jahren wurden schon viele Kliniken geschlossen, und der Rotstift soll weiter angesetzt werden, um die Wirtschaftlichkeit anderer Kliniken zu gewährleisten! Das heißt nichts anderes, als dass dieses Gesundheitssystem nicht mehr intakt ist und der Mensch wie eine Ware behandelt wird, zur Maximierung des Gewinns der Kliniken. Die Kliniken, die unrentabel sind, gehen in Insolvenz oder werden geschlossen. Aber wir brauchen ein Gesundheitssystem, dass dieses verhindert, denn der Mensch ist keine Ware! Doch diese ganze Entwicklung ist ein Zeichen, dass hierzulande geglaubt wird, der Markt regelt das schon – und das zu Lasten der Menschen. (…)

René Osselmann, Magdeburg

»Notwendiges Übel«

Zu jW vom 21.9.: »Kliniken senden Notruf«

Die meisten Menschen in diesem System versuchen, eine Ware zu verkaufen, nämlich ihre Arbeitskraft. An ausschließlich dieser Ware ist das System interessiert. Der an dieser Ware hängende Mensch wird als notwendiges Übel akzeptiert. Wenn sich die durchschnittliche Lebensdauer versehentlich verlängert, findet der Renteneintritt später statt. Alternativ lässt sich die Durchschnittslebensdauer auch senken. Das läuft finanziell auf die gleiche Rentenbezugsdauer raus. Das Grundproblem ist halt, dass ziemlich viele Arbeitskraftverkäuferinnen und -verkäufer immer noch auf den Markt vertrauen. Das System nutzt die Zange »Erhöhung Renteneintrittsalter« und »Lebenserwartungsverkürzung« zur Optimierung. Beides wird vom ideellen Gesamtkapitalisten koordiniert. Randbemerkung: Der Gewinn der Klinikbetreiberinnen und -betreiber soll maximiert werden, nicht der der Kliniken. Die könnten womöglich Gewinne zweckentsprechend einsetzen.

Heinrich Hopfmüller, Stadum

»Fehl am Platz«

Zu jW vom 22.9.: »›Wir lassen uns nicht mundtot machen‹«

Sie, Fridays for Future, wollen mit aller Vehemenz und gesponsert von diversen Kapitalgruppen »die Welt retten« … da sind doch linke, engagierte Aktivisten und ihr Agitationsmaterial im »demokratischen Sinne« völlig fehl am Platz, da wird schnell nach staatlicher Hilfe, nach der Polizei gerufen! – Das ist doch eine deutliche Demonstration der Machtverhältnisse – bitte, bitte den Widerstand nicht aufgeben – wie hieß es im Spanischen Bürgerkrieg: »¡No Pasarán!« – nur sind wir seither viel weniger geworden.

Christa Kustka, per E-Mail

»Gralshüter westlicher Werte «

Zu jW vom 25.9.: »Selenskij-Besuch: SS-Soldat in Kanada geehrt«

Da zeigen Gralshüter westlicher Werte endlich einmal Konsequenz: Wenn sie schon rassistische Russenhasser unterstützen, dann ohne Ausnahme! Deutlicher könnten sich der wahnwitzige Russenhass, Unkenntnis und Ignoranz gegenüber der Geschichte sowie die schier bodenlose Bigotterie im NATO-Lager nicht zu erkennen geben als mit der feierlichen Ehrung eines SS-Mannes im höchsten Gremium eines NATO-Staates.

Marc Pilz, Cottbus