Betriebsratsgehälter: Razzia bei Volkswagen

Frankfurt am Main. Wegen womöglich zu hoher Betriebsratsgehälter ist Volkswagen erneut im Visier der Staatsanwaltschaft. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch erklärte, wurden am Dienstag vier Standorte von VW, darunter Büros in Wolfsburg, wegen des Verdachts der Untreue durchsucht. Dabei gehe es um Gehaltszahlungen an Betriebsratsmitglieder unter Verstoß gegen das Begünstigungsverbot des Betriebsverfassungsgesetzes. Erst Anfang des Jahres hatte der Bundesgerichtshof Freisprüche von VW-Managern wegen ähnlicher Vorwürfe aufgehoben. (Reuters/jW)