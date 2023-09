Bewährungsstrafe für Exbundesminister

Rostock. Wegen Bankrotts und versuchten Betrugs hat das Landgericht Rostock den früheren Bundesverkehrsminister Günther Krause zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und elf Monaten sowie einer Strafzahlung von 72.000 Euro verurteilt. Das teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit. Man sehe es als erwiesen an, dass Krause in acht Fällen Einnahmen aus Buchveröffentlichungen und Fernsehauftritten verschleiert habe, die er seinem Insolvenzverwalter hätte mitteilen müssen. Er soll dadurch rund 370.000 Euro erlangt haben. Der ehemalige CDU-Politiker hatte auf seiten der DDR den Vertrag zur »deutschen Einheit« unterschrieben. (AFP/jW)