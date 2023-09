Ex-AfD-Politiker für Schmierereien bestraft

Baden-Baden. Der Strafbefehl gegen einen Baden-Badener Stadtrat wegen Schmierereien ist hinsichtlich der erhobenen Vorwürfe rechtskräftig. Das teilte das Landgericht Baden-Baden am Donnerstag mit. Kühne soll zwei Autos mit ukrainischen Kennzeichen jeweils mit einem Hakenkreuz und »Fuck UA« in großen Lettern beschmiert haben. Dafür kassierte er einen Strafbefehl in Höhe von 50 Tagessätzen. Er hatte im Zuge der Affäre erklärt, sein Amt im Stadtparlament nicht mehr ausüben zu wollen. Außerdem war er aus der AfD ausgetreten. (dpa/jW)